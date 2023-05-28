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Eskişehir'de cadde ve sokaklarda 2. tur sessizliği hakim

Eskişehir'de cadde ve sokaklarda 2. tur sessizliği hakim

Politika Haberleri

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Eskişehir'de de vatandaşlar oy kullanmaya giderken, kentin ana caddeleri sessizliğe büründü. Sabah 8.00'den itibaren oy kullanma işlemleri başladı. Kentin işlek caddelerinden olan Köprübaşı, Hamamyolu ve 2 Eylül'ün boş olduğu göze çarparken, sadece oy kullanmaya gittiğini belirten birkaç vatandaşa rastlanıldı. Esnafın seçim dolayısıyla kepenk açmadığı da görülürken, caddeler adeta sessizliğe büründü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Eskişehir'de de vatandaşlar oy kullanmaya giderken, kentin ana caddeleri sessizliğe büründü.

Eskişehir'de sabah 8.00'den itibaren Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Kentin işlek caddelerinden olan Köprübaşı, Hamamyolu ve 2 Eylül'ün boş olduğu göze çarparken, sadece oy kullanmaya gittiğini belirten birkaç vatandaşa rastlanıldı. Esnafın seçim dolayısıyla kepenk açmadığı da görülürken, caddeler adeta sessizliğe büründü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Eskişehir Türkiye Eylül Politika Haberler

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