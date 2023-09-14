Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca alkollü araç kullanan 14 şahsın ehliyetine el konuldu.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 14 şahsın ehliyetine el konuldu.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş, Narkotik ve Trafik şube ekiplerinin katılımıyla icra edilen uygulamada 244 araç ve 478 şahısın sorgulaması yapıldı. Sorgulama sırasında arama yapılan bir araç içerisinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Şok uygulama çerçevesinde, yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 14 şahsın sürücü belgesi geri alınarak, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 6 şahıs hakkında ise İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi. - ESKİŞEHİR