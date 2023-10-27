Haberler ›› Politika ›› Eskişehir'de Aranan Şahsın Evine Operasyon: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de Aranan Şahsın Evine Operasyon: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de aranması bulunan bir şahsın evine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, silah parçası ve mermi ele geçirildi.