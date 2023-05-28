Eskişehir'de AK Parti seçim zaferi coşkusu

Eskişehir'de binlerce kişi AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek seçim zaferini davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi.

Eskişehir'de binlerce kişi AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek seçim zaferini davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda oy kullanma işlemleri 17.00'da sona erdi. İlk açılan sandıkların ardından yayın yasağının kalkmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gören vatandaşlar, Eskişehir AK Parti İl Başkanlığı'nın önünde toplanmaya başladı. İlerleyen saatlerde kalabalığın çoğalmasıyla birlikte alan hınca hınç doldu. Binlerce Eskişehirlinin katılımıyla yapılan kutlamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi.

"Bizim gidemediğimiz yerlere sizler gittiniz"

Cumhur İttifakı temsilcileri katıldığı kutlamalarda Eskişehir Milletvekili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kalabalığa seslendi. Bakan Dönmez yaptığı konuşmada propaganda döneminde kendilerine destek olan partililere teşekkürlerini iletirken, "Rabb'imize ne kadar hamd etsek azdır. İlk fırsatta, eve gider gitmez herkes secdeye kapansın. Şükredelim. Şükredelim ki bereketlensin, zaferlerimizin sayısı artsın inşallah. Öncelikle bu bir buçuk aylık kampanya süresi içerisinde bana ve dava arkadaşlarımıza göstermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaştınız. Bizim gidemediğimiz yerlere sizler gittiniz. Sonunda zafer geldi. Zaferiniz mübarek olsun. Kutlu olsun" dedi.

"Türkiye kazandı, Türk dünyası kazandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle herkesin kazandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız dedi ki, biz kazanınca kimse kaybetmeyecek. Bakın kimler kazandı. Şehitlerimiz kazandı. Gazilerimiz kazandı. Çocuklarımız kazandı. Gençlerimiz kazandı. İşçimiz, memurumuz kazandı. Çiftçimiz kazandı. Esnafımız kazandı. Emeklimiz kazandı. Kadınlarımız kazandı, erkeklerimiz kazandı. Eskişehir kazandı. Türkiye kazandı, Türk dünyası kazandı. Bakın başka kimler kazandı. Afrika kazandı. Asya kazandı. Amerika kazandı. Avrasya kazandı. Tüm Türk dünyası kazandı. Ama kaybedenler sadece şunlar. PKK ve yandaşları, FETÖ'cü ve yandaşları kaybetti. Bay Kemal birinci turdan sonra kaybedeceğini anlayınca baktı ki oylar sağ tarafta, milliyetçilerin oyunu almam lazım dedi. Direksiyonu aniden kıvırdı. Ben ne dedim? Bak bu virajı alamayacaksın. Bay Kemal, şimdi şarampole yuvarlandı. Oldu bay bay Kemal. İyiler, doğrular, güzeller, hakikatin yanında olanlar her zaman kazanmıştır. Hiçbir zaman kaybetmemiştir. Şimdi de adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyoruz. İnşallah önümüzde bakın çok güzel bir yol var. Türkiye'nin ikinci yüzyılını Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlerimizle, kadınlarımızla, erkeklerimizle birlikte inşa edeceğiz." - ESKİŞEHİR

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