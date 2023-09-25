Eskişehir'de Aile Çalıştayı: Ailelerin Sosyal ve Ekonomik Güçlendirilmesi Konuşuldu

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Aile Çalıştayı'nda aile bireylerinin sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesine ilişkin mevzuatlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Aile Çalıştayı'nda aile bireylerinin sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesine ilişkin mevzuatlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Türkiye'deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarına katkı sunmak amacıyla 81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinasyonunda 'Aile Çalıştayları' düzenleniyor. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de de yapılan kurultay, aile ve toplum alanında hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 40 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda ailelerin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurlar ele alınırken, aile bireylerinin sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ile bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar konuşuldu. Aile, hayat boyu gelişim, eşitlik, adalet, sosyal kalkınma ve refah gibi konularda alınabilecek ek tedbirlerin ve geliştirilebilecek politikaların tartışıldığı bu çalıştayda, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konularak ailenin güçlendirilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR