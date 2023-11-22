Eskişehir'de 95 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 95 şüpheli yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 12 şüpheli, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şüpheli, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şüpheli, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şüpheli ve 21'i hükümlü olmak üzere aranması olan çok sayıda şüpheli yakalandı. Uyuşturucu madde üretimi, ticareti veya kullanımı suçlarından 4, hırsızlık suçundan 11, yağma suçundan 1, nitelikli dolandırıcılık suçundan 16 ve çeşitli suçlardan 63 olmak üzere toplamda 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR