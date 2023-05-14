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Eskişehir'de 688 bin 627 seçmen sandık başında

Eskişehir'de 688 bin 627 seçmen sandık başında

Politika Haberleri

Eskişehir'deki seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde oy kullanmak için sandığa gidiyor.

Eskişehir'deki seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde oy kullanmak için sandığa gidiyor.

Eskişehir'de 2 bin 191 sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 688 bin 627 olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre Eskişehir'de 315 bin 454 seçmenle en çok oy kullanılacak ilçe Odunpazarı olurken, en az seçmenin bulunduğu ilçe ise bin 837 seçmen ile Han ilçesi olacak. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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