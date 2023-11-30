Eskişehir'de 51 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de bazı suçlardan hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler adli makamlara teslim edildi.

Eskişehir'de bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Kasım'da yaptıkları sorgulamalarda 1 yıldan az cezası olan 17 kişi, 1-5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir kişinin arandığını belirledi.

Yakalanan 51 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.