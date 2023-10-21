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Eskişehir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 48 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması'nda 1059 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlere toplamda 488 bin 595 lira idari ceza uygulandı ve İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.