Eskişehir'de 345 Yabancı Uyruklu Şahıs ve 1.033 Araç Denetlendi

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 345'i yabancı uyruklu 2 bin 995 şahıs ile bin 33 araç denetlendi. Denetimler sonucunda düzensiz göçme, vize ihlali ve aranan kişiler tespit edildi. Trafik denetimlerinde ise idari para cezaları kesildi.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 345'i yabancı uyruklu 2 bin 995 şahıs ile bin 33 araç denetlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Türkiye Geneli Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' çerçevesinde denetim düzlendi. Eskişehir'de 17 ekip ve 100 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 345'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 2 bin 995 şahıs kontrol edildi. Kontrollerde, düzensiz göçme olan 1 kişi, vize ihlali gerçekleştiren 1 kişi ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan aranan yabancı uyruklu 1 kişi tespit edildi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise bin 33 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç sürücülerine toplamda 77 bin 326 TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR