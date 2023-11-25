Eskişehir'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de yapılan polis çalışmalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Denetimlerde ayrıca birçok sürücüye idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş suçlarına yönelik sabit yol ve hareketli şok uygulamalar yaptı.

1152 kişinin sorgulandığı denetimlerde, 3 yıl 4 ay 25 gün, 1 yıl 11 ay 11 gün ve 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü, 3 aranan kişi ile 2 yoklama kaçağı yakalandı.

Çalışmalarda 263 araç kontrol edilirken, 14 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 110 bin 534 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde yapılan denetimlerde ise 47 araç kontrol edilerek, 19 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 67 bin 73 lira idari para cezası uygulandı.