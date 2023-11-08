Eskişehir'de 107 şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan araması olan 31'i hükümlü 107 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu madde üretimi ticareti veya kullanımı, adam öldürme, hırsızlık, yağma, silah ticareti, tefecilik yapmak ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından şüpheliler bulunuyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan araması olan 31'i hükümlü 107 şüpheliyi yakaladı.

Aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda neticesinde; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 16 şüpheli, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şüpheli, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şüpheli, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şüpheli ve 31' i hükümlü olmak üzere aranması olan toplamda 107 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler arasında; uyuşturucu madde üretimi ticareti veya kullanımı suçlarından 8, adam öldürme suçundan 1, hırsızlık suçundan 19, yağma suçundan 1, silah ticareti, tefecilik yapmak ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 3 ve çeşitli suçlardan 75 şüpheli haklarında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi - ESKİŞEHİR