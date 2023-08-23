Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Patlaklarına Müdahale Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "'Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen su patlaklarına müdahale edilmiyor' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Alo 185 çağrı merkezine 12, 15 ve 20 Ağustos 2023 tarihlerinde Seyitali Sokak üzerinde meydana gelen 3 ayrı aboneye ait boru patlağına ekiplerimiz tarafından aynı gün müdahale edilmiştir" açıklamasını yaptı.

EBB tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, 'Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen su patlaklarına müdahale edilmiyor' iddialarına yanıt verildi. Büyükşehir'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Yerel basında, Akçağlan Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi ile ilgili haberler çıkmıştır. Akçağlan Mahallesi'nde bahsi geçen bölgede ESKİ Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız araştırmalarda yağmur suyu ızgara kovalarının pazar atıkları, sigara izmaritleri, poşet vb. çöplerle dolu olduğu tespit edilmiştir. Yağmur suyu ızgara kovalarının çöp kovası gibi kullanılmasından kaynaklı bölgede yaşanılan sorunların önüne geçmek amacıyla ESKİ Genel Müdürlüğü olarak düzenli aralıklarla kent merkezi ve kritik noktalarda yağmur suyu ızgara kova temizliği yapılmaktadır. Bahse konu bölgede de temizlik çalışması yapılmıştır.

2023 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 19 bin yağmur suyu ızgara kovasının temizliği yapılmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız bölgede aynı sorunların yaşanmaması için yağmur suyu ızgara kovalarının çöp olarak kullanılmamasıdır. 'Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen su patlaklarına müdahale edilmiyor' iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Alo 185 çağrı merkezine 12, 15 ve 20 Ağustos 2023 tarihlerinde Seyitali Sokak üzerinde meydana gelen 3 ayrı aboneye ait boru patlağına ekiplerimiz tarafından aynı gün müdahale edilmiştir. ESKİ Genel Müdürlüğü'nce kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen gerek iletim hatlarındaki gerek abone şube yolu borularındaki patlaklara zaman kaybetmeden müdahale edilmekte ve 7/24 esaslı çalışılmaktadır."