Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Belediyelerde İyi Yönetişim' Programı Düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, iyi yönetişim kültürü hakkında farkındalığı arttırmak, yönetişim kalite standardı oluşturmak ve yaymak amacıyla 'Belediyelerde İyi Yönetişim' programı düzenledi. Programda, belediyelerde iyi yönetişim kültürünün güçlendirilmesi için temel yol ve yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, iyi yönetişim kültürü hakkında farkındalığı arttırmak, yönetişim kalite standardı oluşturmak ve yaymak amacıyla "Belediyelerde İyi Yönetişim" programı düzenledi.

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen programda, Argüden Yönetişim Akademisi'nden Dr. İnan İzci ve Dr. Erkin Erimez, belediyelerde iyi yönetişim kültürünün güçlendirilmesi için temel yol ve yöntemleri konularında detaylı bilgilendirme yaptı.

Programda ayrıca Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) hakkında da bilgiler verildi. Düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, ilçe belediyeleri ve belediye şirketlerinden 85 kişi katılım sağladı.