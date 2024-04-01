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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ayşe Ünlüce'den teşekkür açıklaması

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Ayşe Ünlüce, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlüce, yaptığı yazılı açıklamada, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in önderliğinde ve seçmenlerin desteğiyle çeyrek asırlık bir emekle oluşan kent kimliğini korumak ve bu şehri geleceğe taşımak için 10 Ocak tarihinde yola çıktığını bildirdi.

Köylerde, kahvelerde, pazarlarda, ev buluşmalarında, esnaf ziyaretlerinde, adım attıkları her noktada büyük bir ilgi ve destekle karşılaştıklarına belirten Ünlüce, şunları kaydetti:

"Gösterdiğiniz teveccüh ve samimiyet sorumluluk duygumuzu her geçen gün daha da artırdı. Güzel şehrimin güzel insanları, 'düne güven yarına inan' diyerek başladığımız kampanya sürecimizi 'haydi Eskişehir olalım' diye sonlandırdık. Sizler 25 yıldır olduğu gibi bir kez daha bu şehre yakışanı yaptınız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum. Dengeli kalkınma modelimiz ve hayata geçireceğimiz projelerle güzel şehrimizi sizlerle birlikte geleceğe taşıyacağız. Hep yanımda hissettiğim, yolumu aydınlatan eşim Aydın'a, sevgili oğullarım Ata ve Aras'a minnettarım."

Ünlüce, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Verdiğiniz desteğe, gösterdiğiniz sevgiye layık olacağım. Eskişehir için kazandım, Eskişehir için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Politika

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