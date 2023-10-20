Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve 23 Bürokratın İhaleye Fesat Karıştırma Davası Ertelendi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratının yargılandığı 'İhaleye fesat karıştırma' davası, mahkeme heyeti tarafından 16 Şubat'a ertelendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ve 23 belediye bürokratının yargılandığı 'İhaleye fesat karıştırma' davası, mahkeme heyeti tarafından 16 Şubat'a ertelendi.

28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olması nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 86 yaşındaki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrardan görülmeye başladı.

Olayla alakalı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ve 23 belediye bürokratı açılan dava devam ediyor. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına taraf avukatları karıldı.

Cumhuriyet Savcısı, davayla alakalı Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda emekli Sayıştay denetçilerinden oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise duruşmayı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi, istenen raporun düşünülmesine ve eldeki raporların incelenmesine karar vererek 16 Şubat'a erteledi - ESKİŞEHİR