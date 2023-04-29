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Eskişehir Bahçeli'yi bekliyor

Eskişehir Bahçeli'yi bekliyor

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Eskişehir'de düzenleyeceği, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" sloganlı mitingi için hazırlıklar devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Eskişehir'de düzenleyeceği, " 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" sloganlı mitingi için hazırlıklar devam ediyor.

Miting alanı bayraklarla donatıldı ve bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Hafta sonunda Tarihi Odunpazarı Evleri'ni gezmeye ve mitingi dinlemek için bir araya gelen vatandaşlar bölgede yoğunluk oluşturdu. Normalde trafiğe kapalı olan Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nde ise hazırlıklar esnasında hareketlilik meydana geldi. Miting bölgesinin girişinde Türk bayrağı, atkı, yüzük ve tespih satışları için bazı vatandaşlar tarafından stant açıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir 14 Mayıs Politika Haberler

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