Eskişehir, 2026 Kültür Yolu Festivali ile Tanıtılacak

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in 2026 yılında Kültür Yolu Festivali şehirleri arasında yer alacağını duyurdu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'in 2026 yılında Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacağını açıkladı. Eskişehir'in tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin tüm Türkiye'ye tanıtılacağı bu büyük organizasyon için hazırlıkların başladığını belirten Hatipoğlu, festivalin şehre ayrı bir değer katacağını ifade etti. Hatipoğlu sosyal medya paylaşımında, "Tarihimizin, kültürümüzün ve sanatımızın en güzel şekilde yansıyacağı bu büyük organizasyona Eskişehir olarak hazırlanıyor, şehrimizin zenginliklerini tüm Türkiye'ye tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Kültür Yolu Festivali sadece bir etkinlik değil; sanatın, kültürün ve birlikteliğin ortak dili olacak. Biz de Eskişehir'imiz için bu gururu hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR