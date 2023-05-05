Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a 'taziye evi yapımında usulsüzlük' davasında hapis cezası

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın 'taziye evi yapımında usulsüzlük' davasında karar çıktı. Salman, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar da aynı suçlardan hapis ve para cezasına çarptırıldı.

ESKİ Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın yargılandığı 'taziye evi yapımında usulsüzlük' davasında karar çıktı. Salman, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın yargılandığı 'taziye evi yapımında usulsüzlük' davasının karar duruşması görüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Vefa Salman ile ihaleyi alan firma sahibi F.Ç. katılmazken, dönemin Fen İşleri Müdürü H.K. ile belediye personelleri T.B., M.S., İ.H.K., mahkeme salonunda hazır bulundu. Yalova Belediyesi avukatı Adem Keskin, önceki duruşmada Salman'ın avukatlarının çekilip yargılama süresini uzatmak istediklerini savunarak, o nedenle tekrar bir süre verilmemesini talep etti. Vekilliğini yeni aldığını belirten Salman'ın avukatı ise dosyayı henüz inceleyemediğini belirterek, mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, daha önce görülen celselerde, adil yargılama amacıyla istenilen ek süre taleplerini kabul ettiklerini belirterek, talebi reddetti.

'Denetim görevini ihmal', 'irtikaba göz yumma' ve 'zimmet' suçlarından açılan başka bir dava kapsamında, 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmış, 15 Mart'ta ise istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. CHP Genel Merkezi ise Salman'ı aday olarak göstermemişti.