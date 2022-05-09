Eski vekil Karaburun: 'Evliliğimiz Osmangazi Köprüsü gibi uzun ömürlü olsun'

BURSA (İHA) - Türkiye onları engelli arabasıyla yağmur altında kalan bir kadın ve ona şemsiye tutan bir erkeğin bulunduğu fotoğraf karesiyle tanımıştı. Azmi ile tüm Türkiye'nin takdirini toplayan ve 26. dönem AK Parti Bursa Milletvekilliği yapan Bennur Karaburun 9 sene sonra kendisine şemsiye tutan arkadaşı ile dünya evine girmek için ilk adımı attı. Çiftin nişan kurdelesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kesti. Karaburun o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bennur Karaburun ve Samet Ateş'i, 2013 yılında Bursa'da İhlas Haber Ajansı muhabirinin çektiği fotoğrafla tüm Türkiye tanımıştı. Yağmur altında akülü arabasıyla kalan Karaburun'a arkadaşı Samet Ateş şemsiye tutup yağmurdan korumaya çalışırken verdiği görüntü tüm Türkiye'nin takdirini kazandı.

Azmi ve çalışkanlığıyla ön plana çıkan Karaburun 26'ncı dönemde AK Parti'nin Bursa milletvekili olarak siyasete atıldı. Aynı dönem Samet Ateş de yakın koruması olmuştu. 12 yıl arkadaş olan çift şimdilerde ise birlikteliğini hayat arkadaşlığı olarak devam ettirmek için ilk adımı attı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs'ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun'dan 'Evet' yanıtını aldı. Samet Ateş'in kendisini uzun süredir ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ben engelli olduğum için onu mutsuz edeceğimi düşündüm ve cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul'u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.

Nişan kurdelesini Bakan Soylu kesti

Bursa'da düzenlenen nişan törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, eski bakanlardan Faruk Çelik, Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Vildan Yavuz Gürel, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bakan danışmanı Harun Akın, çok sayıda protokol üyeleri ve birçok davetli katıldı.

Nişan kurdelesini kesmek için Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurdeleyi kestikten sonra çifte mutluluklar diledi. Karaburun ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika