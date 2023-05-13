Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Karamahmutoğlu, "Değişim için, Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık kurulu yağma düzenini değiştirmek için 14 Mayıs'ta ipi göğüslemeye en yakın aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Değişim' için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına 'Evet' diyeceğiz" dedi.

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yazılı açıklama yapan Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini bildirdi. "Demokrasi; yönetime seçimle gelinmesi kadar, yönetimdekinin seçimle değiştirilebilmesidir" diyen Karamahmutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"14 MAYIS AKŞAMI SANDIKTAN ÇIKACAK İRADEYE KARŞI KOYABİLECEK BİR GÜÇ YOK: 14 Mayıs akşamı sandıktan çıkacak seçmen iradesine karşı koyabilecek hiçbir anti demokratik güç yoktur. 200 yıllık Türk modernleşmesi tarihinin eşsiz kazanımı olan 'Ulusal egemenlik' bir mayıs ayında çıkılan yolun sonunda hakimiyetin Türk milliyetçileri marifetiyle saraydan, bir şahsın tekelinden alınıp, millete devredilmesidir.

DEĞİŞİM İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA 'EVET' DİYECEĞİZ: Yine bir mayıs ayındayız ve yine görev ve belirleyicilik Türk milliyetçilerinin sorumluluğundadır. 16 Nisan 2017 tarihli referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne niçin 'Hayır' dediysek, aynı gerekçeyle sistemin, statükonun devamına 'Hayır' diyerek 'değişim' için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına 'Evet' diyeceğiz.

KAÇAK VE SIĞINMACIYLA ÜLKENİN SOSYOLOJİSİ BOZULDU, BATAKLIĞA SAPLANDI: 21 Yıllık AKP/Erdoğan müesses nizamının ülkemizi sapladığı bataklık; 10 milyonu aşkın kaçak ve sığınmacıyla sosyolojisi bozulmuş, nüfus işgaline uğramış bir Türkiye'dir ve ülkemiz ürkütücü bir güvenlik sorunu yaşamaktadır. Kaçak ve sığınmacıların gönderilip, ülkemizin toplumsal yapısının düzeltilebilmesi için 21 yıllık kurulu tek adam rejimini değiştirmeyi başarabilmeliyiz.

ONLARIN KAVRAMLARIYLA TARTIŞMAYI REDDEDİYORUZ: 14 Mayıs'taki seçimi, saray rejiminin propaganda aygıtlarınca belirlenen bir gündem ve iddialarla, onların kavramlarıyla tartışmayı reddediyoruz. Güvenlikçi politikalar üzerinden tartıştırmak istediği seçim kampanyası; millet karşıtı siyasal ümmetçi zihniyetin, Türk milliyetçilerine sığ bakışını ele vermektedir.

CUMHURİYET TÜRKİYESİ'NİN BÜTÜN HÜKÜMETLERİ TERÖRLE MÜCADELE ETMİŞTİR: Yolsuzluk, hırsızlık, yağma ve talanın konuşulmasını istemeyen AKP Hükümeti bilsin ki Türk milliyetçileri, milletin ve ülkenin yalnızca güvenliğini sağlamaya değil, beraberinde ekonomik refahına ve bilim, kültür, sanat ve fikir dahil top yekün kalkınmasına taliptir. Cumhuriyet Türkiyesi'nin bütün hükümetleri terörle mücadele etmiştir ve edecektir. Bunun tek istisnası terörle mücadelenin inkıtaya uğratıldığı çözüm sürecinin AK Parti Hükümeti olmuştur.

DEĞİŞİMİ GÖNÜLDEN İSTİYORUZ: Biz Türk milliyetçileri değişimi kerhen değil, gönülden istiyoruz. Yakın zamana kadar AKP ve Erdoğan muhalifi olan arkadaşlarımızın, bu seçimde 'kerhen' (ikrah ederek) oy vermeyi düşünmesi; 21 yıldır süregelen yıkımı çöküşe götürmeye hizmet edecektir. Çağrımız çöküşe değil, Cumhuriyet Türkiyesi'nin yeniden dirilişine, değişime oy vermeniz içindir. Türk milliyetçiliği siyasal düşüncesinin var olan tüm kurum ve kuruluşlarının ortak mutabakatıyla belirlenmiş bir aday mevcut olmadığına göre; herhangi bir adayın veya partinin alacağı oylar, bizim toplam sayımızı, gücümüzü göstermeyecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK BİREYSEL KARARIMDIR : Hiç kimsenin politik fantezisine veya pazarlık hesaplarına heba edecek iki haftamız yoktur. Değişimi geciktirecek 15 gün ülkemiz için çok kıymetlidir ve tekrarlanacak (ikinci tur) seçim, gayet yorucu ve yıpratıcı olacaktır. Değişim için, Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık kurulu yağma düzenini değiştirmek için 14 Mayıs'ta ipi göğüslemeye en yakın aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu gerekçelerle değişime, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek bireysel seçimim ve kararımdır. Birlik ve beraberlik içinde çalışacağımız daha güzel günlerde kucaklaşabilmek dileğiyle Ülküdaşlarımın ve Türk milliyetçilerinin takdirlerine saygıyla arz ediyorum."