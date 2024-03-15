Üye Girişi
Haberler

Eski Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Güncelleme:

Vefat eden eski Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Aksakal'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski bakan ve milletvekilleri katıldı. Aksakal'ın naaşı, yarın Trabzon'un Of ilçesi Bölümlü Köyü Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Bölümlü Köyü Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Trabzon'da 1936 yılında doğan Aksakal, Trabzon Öğretmen Okulu'ndan ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğretmenlik ve serbest avukatlık yapan Aksakal, 16. Dönem'de Adalet Partisi'nden Trabzon milletvekili seçildi.

Vefat eden eski Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Aksakal'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski bakan ve milletvekilleri katıldı.

Aksakal'ın naaşı, yarın Trabzon'un Of ilçesi Bölümlü Köyü Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Bölümlü Köyü Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Trabzon'da 1936 yılında doğan Aksakal, Trabzon Öğretmen Okulu'ndan ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğretmenlik ve serbest avukatlık yapan Aksakal, 16. Dönem'de Adalet Partisi'nden Trabzon milletvekili seçildi.

Kaynak: AA / Politika

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Köksal Toptan Milletvekili Şeref Malkoç Sermet Atay Gaziantep Trabzon Bölümlü MHP Ölüm Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Koçer kimdir? Memleket Partisi Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Koçer kaç yaşında, nereli? Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli? Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kaç yaşında, nereli? Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title