Eski Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Vefat eden eski Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Aksakal'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski bakan ve milletvekilleri katıldı.

Aksakal'ın naaşı, yarın Trabzon'un Of ilçesi Bölümlü Köyü Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Bölümlü Köyü Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Trabzon'da 1936 yılında doğan Aksakal, Trabzon Öğretmen Okulu'ndan ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğretmenlik ve serbest avukatlık yapan Aksakal, 16. Dönem'de Adalet Partisi'nden Trabzon milletvekili seçildi.