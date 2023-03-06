Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Aydın Zeki Tuğ için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
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Vefat eden Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Aydın Zeki Tuğ için TBMM'de tören düzenlendi.
Vefat eden Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Aydın Zeki Tuğ için TBMM'de tören düzenlendi.
Törene, Tuğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski ve yeni milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı.
Tuğ'un naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.
Kozan'da 1938'de doğan Tuğ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Tuğ, Cide, Sarıcakaya, Mihalıççık, Gazipaşa, Güdül, Seben, Eldivan kaymakamlığı, Başbakanlık Kıbrıs İşleri Koordinasyon Komitesi Genel Sekreterliği, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlığı ve müşavirliği ile merkez valisi görevlerinde bulundu.