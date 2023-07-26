Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra Ülkesine Dönüyor

Tayland'da 2006'da askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılan ve hapis yatmamak için ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlayan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın 15 yıl sonra ülkesine döneceği bildirildi.

Şinavatra'nın kızı Paetongtarn Şinavatra, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının 10 Ağustos'ta Tayland'a döneceğini belirterek, "Hem mutlu hem de endişeliyiz ancak kararına her zaman saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Şinavatra'nın Tayland'a döndükten sonra 10 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.

Taksin Şinavatra, mayısta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 26 Temmuz'daki doğum gününden önce ülkesine dönmek istediğini kaydetmişti.

Kızı da bu ayın başlarında, ülkedeki süregelen başbakanlık seçimlerine işaret ederek, babasının "dönüşünün siyasi bir mesele haline gelebileceği için" bu kararını ertelediğini açıklamıştı.

Hakkındaki suçlamalardan 2 yıl hapis cezası almıştı

Eski Tayland Başbakanı Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Hakkındaki suçlamalardan 2 yıl hapis cezası alan Şinavatra, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

Taksin Şinavatra'nın en küçük kızı Paetongtarn Şinavatra da Ekim 2021'de babasının destekçileri tarafından kurulan en büyük muhalefet partisi Pheu Thai'de görev almış ve bu yılki genel seçimlerde yarışmıştı.

Tayland'da başbakanlık seçimleri süresiz ertelendi

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci parti olarak çıkan İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığın tek adayı olmuştu.

Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan başbakanlık oylamasında gerekli 376 oyu alamamıştı. Mecliste 19 Temmuz'da düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri 394 aleyhte oyla reddedilmişti.

Tayland'da Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da yapılması planlanan başbakanlık oylamasını süresiz ertelediğini duyurmuştu.