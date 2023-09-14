Eski Somali Devlet Başkanı Eş Şebab'ı müzakereye çağırdı

Eski Somali Devlet Başkanı Abdikasım Salad Hasan, terör örgütü Eş Şebab'ı çatışmayı bırakarak hükümetle müzakereye çağırdı.

Hasan, yayımladığı görüntülü mesajda, halktan hükümetin Eş Şebab'a karşı ülke çapında başlattığı mücadeleye destek olmasını istedi.

Eski Devlet Başkanı, örgüte artık federal hükümetle çatışmayı durdurma ve müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

Ülkenin 2000-2004 yıllarında başkanlık koltuğunda oturan Hasan, iç savaşın ardından geçiş hükümetinin kurulmasına da destek olmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçen sene ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

Yapılan operasyonlarda, ülke genelinde çok sayıda köy ve kasaba kurtarılmıştı.