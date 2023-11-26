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Eski Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi FETÖ üyesi yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hüküm giyen eski Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Bedirhan Önem, İstanbul'da yakalandı. Önem, aynı zamanda bir gazetenin genel yayın yönetmenini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla da şikayetçi.