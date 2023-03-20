Eski sendikacı Abdurrahim Şenocak, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Eski Eğitim-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı ve Memur-Sen İzmir Temsilcisi Abdurrahim Şenocak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Eski Eğitim-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı ve Memur-Sen İzmir Temsilcisi Abdurrahim Şenocak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki görevinden istifa ederek Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Şenocak'ın aday adaylığı dosyası, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mirhan Bedir tarafından kabul edildi.

Şenocak, yaptığı açıklamada, tüm bilgi ve birikimini İzmirlilerle paylaşmak ve sorunlara çözüm üretmek için aday olduğunu kaydetti.

İzmir'in eşi benzeri olmayan kentlerden biri olduğunu vurgulayan Şenocak, "İzmir'in tek bir ideolojiye hapsedilmemesi gerekir. İzmir, her dönem bu çok yönlü özelliğini yansıtacak, projelerle bunları geliştirecek ve yürütecek yetkin kişilere ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Şenocak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında "bakan danışmanlığı", İŞKUR Genel Müdür Yardımcılığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.