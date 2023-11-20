Eski Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kaymak, 22 Kasım'da aday adaylığı başvurusunu yapacağını açıkladı.

Eski Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan aday adayı olmak için istifa etti

Eski Samsun Valisi Osman Kaymak, Ak Parti'den Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Vali Osman Kaymak, 21 Haziran 2017'de göreve başladığı Samsun Valiliği görevini 9 Haziran 2020 yılına kadar sürdürmüştü. Daha sonra yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze çekilip, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atanmıştı. 1965 yılında Bayburt'ta doğan ve görevinden istifa eden Vali Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu 22 Kasım'da yapacağını duyurdu.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kaymak, "Hayatımın en özel ve anlamlı günlerinden birini yaşıyorum. 35 yıldır devletime ve milletime hizmet aşkıyla ifa ettiğim mülki idare amirliği görevimden AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etmiş bulunuyorum. 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na aday adaylığı başvurumu yaparak, basın açıklamasında bulunacağım. Allah, çıktığımız yolda bizleri mahcup etmesin" dedi. - SAMSUN