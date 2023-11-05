Eski Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı'nın nükleer tehdidini kınadı

Eski Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik tehdidini şiddetli şekilde kınayarak, 'Nükleer güce erişimi olan bu aşırılık yanlısı zihniyet, küresel barış için büyük bir tehdit oluşturuyor.' ifadesini kullandı.

Eski Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik tehdidini şiddetli şekilde kınayarak, "Nükleer güce erişimi olan bu aşırılık yanlısı zihniyet, küresel barış için büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK), "Siyonist devletin" nükleer tesislerini derhal kontrol etmesi gerektiğini belirterek, dünyadan bu aşırılığa ve nükleer çılgınlığa kararlı şekilde cevap vermesini talep etti.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik tehdidini şiddetli şekilde kınayan Şerif, "Nükleer güce erişimi olan bu aşırılık yanlısı zihniyet, küresel barış için büyük bir tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası toplumun, masum Filistinlilerin katledilmesine ve İsrail'in küresel felaket planına sessiz kalamayacağını vurgulayarak, İslam ülkelerinin bu tehlikeye karşı birlikte diplomatik çaba göstermesinin önemine işaret etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.