Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Ülkeye Dönüyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ağabeyi ve eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in gelecek ay ülkeye döneceğini ve kanunla yüzleşeceğini söyledi. Navaz Şerif, hukukla yüzleşip genel seçimlerde partiye liderlik edecek.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ağabeyi ve eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in gelecek ay ülkeye döneceğini ve kanunla yüzleşeceğini söyledi.

Geo News televizyonuna açıklamalarda bulunan Şerif, ağabeyi ve eski Başbakan Navaz Şerif'in eylülde Pakistan'a döneceğini, hukukla yüzleşip genel seçimlerde partiye liderlik edeceğini ifade etti.

Başbakan Şerif, Navaz Şerif'in geleceği tarihe ilişkin detay paylaşmadı.

Şerif, genel seçimleri kazanacaklarını vurgulayarak, Navaz Şerif'in liderlik edeceği hükümet çatısı altında partisinin bir aktivisti olarak çalışacağını kaydetti.

Navaz Şerif, 2019'dan bu yana Londra'da

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, halen Londra'da bulunuyor.

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Pakistan'a geri dönebilmek için hakkındaki mahkeme kararlarına karşı itiraz eden Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

10 Kasım 2022'de Navaz Şerif'e diplomatik pasaport çıkartılmış, hükümet yetkilileri, Şerif'in ülkeye dönebilmesi için yasal zeminin hazırlandığını belirtmişti.