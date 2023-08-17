Eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'nin yargılandığı dava ertelendi
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Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'nin yargılandığı davanın duruşması, 23 Ağustos'a ertelendi. Duruşmaya bir sanık katılmadı ve duruşma ertelendi.
Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele'nin yargılandığı davanın duruşması, 23 Ağustos'a ertelendi.
Emefiele'nin başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yolsuzluk ve hukuka aykırı avantajlar sağlamak dahil 20 suçlamadan yargılandığı duruşmaya bir sanık katılmadı.
Yargıç Hamza Muazu, sanığın getirilmesi için duruşmanın 23 Ağustos'a ertelendiğini açıkladı.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.
Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele, 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.
20 milyon naira (yaklaşık 26 bin dolar) kefaletle serbest bırakılan Emefiele, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.