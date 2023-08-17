Eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'nin yargılandığı dava ertelendi

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'nin yargılandığı davanın duruşması, 23 Ağustos'a ertelendi. Duruşmaya bir sanık katılmadı ve duruşma ertelendi.