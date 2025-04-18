Eski Müdür ve Organizasyon Yetkilisi Tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ve belediye personelleri S.K. ile B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emircan DURAK/KEMALPAŞA (İzmir),