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Eski Müdür ve Organizasyon Yetkilisi Tutuklandı

Eski Müdür ve Organizasyon Yetkilisi Tutuklandı
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Kemalpaşa'da gerçekleştirilen operasyonda, eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ve bazı belediye personelleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ve belediye personelleri S.K. ile B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emircan DURAK/KEMALPAŞA (İzmir),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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