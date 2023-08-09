Eski Mossad Başkanı İsrail'de Siyonist Rüyanın Sonuna Yaklaşıldığını Söyledi

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yönettiği İsrail'de "Siyonist rüyanın sonuna yaklaştıklarını" söyledi.

İsrail'de Başbakan Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin aşırı sağcı politikaları ve yargının yetkilerini sınırlandıran tartışmalı "yargı reformu", ülke çapında 31. haftayı geride bırakan kitlesel gösterilerin yanı sıra farklı alanlardan çok sayıda üst düzey İsrailli isim tarafından da yoğun şekilde eleştiriliyor.

Eski Mossad Başkanı Pardo, Yediot Ahronot gazetesinde kaleme aldığı, "Aşırılık Yanlıları Yecüc ve Mecüc Savaşı İstiyor" başlıklı makalesinde, Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetini hedef aldı.

Pardo, yazısında, İsrail'in kuruluşuna fikir ve eylemleriyle öncülük eden Theodor Herzl ve Haim Weizmann gibi Siyonist liderlerin öne çıkardığı, tarihi Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını ifade eden "Siyonist rüya" için taşıdığı endişeleri aktardı.

Hükümet koalisyonundaki aşırı sağcı, ırkçı ve aşırı dindar yoğunluğa işaret eden Pardo, "Mesihçiler ve faşistler, antisiyonist bir Haredi blokunu (Ultra-Ortodoks Yahudiler), kabuk değiştiren ve partisini (Likud) sağcı demokrattan ırkçı bir Ortodoks diktatörlüğe dönüştüren bir başbakana (Netanyahu) bağladılar." ifadelerini kullandı.

"Geçen her gün Netanyahu hükümeti bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulunan Pardo, ABD'yi işaret ederek, "Umalım ki dünyadaki dostlarımız bize yardım etsin." temennisinde bulundu.

Apartheid devleti İsrail

İsrailli istihbaratçı, ülkesinin "apartheid ilan edilmiş bir devlet haline geldiğini" ifade ettiği yazısında, şunları kaydetti:

"ABD başta olmak üzere yıllar içinde Batılı ülkelerin önemli bir müttefiki haline gelen İsrail, bu tavrının ülkenin sonunu getireceğini hükümete anlatmaya çalışan dostlarımızın uyarılarını dikkate almıyor.

ABD Başkanı, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olsun, aynı sonuca varacak. Washington'un dünyada en fazla desteklediği ülke ( İsrail ), demokrasiden saptı ve apartheid ilan edilmiş bir devlet haline geldi."

Tarihi Filistin topraklarını ifade eden "Ürdün nehri ile Akdeniz arasında, yarısı Yahudi ve diğer yarısı Yahudi olmayan 15 milyon kişinin yaşadığını" hatırlatan Pardo, şöyle devam etti:

"Hükümetteki ırkçılar, Tanrı'nın yardımıyla Yahudilerin, deniz (Akdeniz) ile Ürdün (nehri) arasındaki Yahudi olmayanları boyunduruk altına alacağını umarak bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor.

Faşist ırkçılar, sonunda Tanrı'nın yardımıyla Yahudi olanların diğerlerine boyun eğdirip, kaçmalarına, ölmelerine veya hakları bulunmayan yaşamaya razı olmalarına neden olacak bir Yecüc ve Mecüc savaşına varmayı amaçlıyorlar."

Pardo, "ekonomik, sosyal, teknolojik ve güvenlik mucizesi" olarak tanımladığı "Yahudi devletinin, kendi yıkımını kendi elleriyle gerçekleştirmeye karar verdiğini" savunarak, " İsrail'i saran çılgınlığı hayretle izlemeyen tek bir Müslüman lider yoktur." ifadelerine yer verdi.

İsrailli eski yönetici, ülkede hükümetin yargı düzenlemesine karşı 31 haftadır süren kitlesel gösterilerin, "Siyonist rüyanın sona ermesini engellemek için savaş verdiğini" vurguladı.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail'de 2022 yılının son günlerinde göreve başlayan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, aşırı sağcı ve aşırı dindar partileri içinde barındırıyor.

Görevdeki koalisyon, İsrail siyasi tarihinin en aşırı sağcı hükümeti olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu'nun hükümeti kurduğu süreçte koalisyon anlaşmalarının en önemli kısmını, başta tartışmalı yargı düzenlemesi olmak üzere yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve aşırı sağcı isimlere yönetimde kritik görevler verilmesi gibi maddeler oluşturuyordu.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu ve Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeren yargı düzenlemesi, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden oldu.