Eski Milletvekili Sait Saylam için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
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Eski Kırşehir Milletvekili Sait Saylam için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
Eski Kırşehir Milletvekili Sait Saylam için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Saylam'ın yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal, milletvekilleri, Meclis bürokratları ile Meclis personeli katıldı.
Saylam, bugün Kırşehir Kaman Çarşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaman'da 1938 yılında doğan Saylam, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 15. Dönem Kırşehir milletvekilliği yapan Saylam, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Kaynak: AA / Politika