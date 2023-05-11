Eski milletvekili Mustafa İmirzalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden 15. Dönem Ankara Milletvekili Mustafa İmirzalıoğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Vefat eden 15. Dönem Ankara Milletvekili Mustafa İmirzalıoğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene İmirzalıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bazı milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

İmirzalıoğlu'nun naaşı, bugün öğle namazının ardından Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1929 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğan Mustafa İmirzalıoğlu, Ankara Ticaret Odası Komite Başkanlığı ve Anadolu Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 15. Dönem Ankara Milletvekili olarak Meclise giren İmirzalıoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.