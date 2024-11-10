Eski MHP Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop Eski İl Başkanı Mehmet Şişek, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi 11 Kasım Pazartesi günü Sinop'un Boyabat ilçesinde defnedilecek.
Eski MHP Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop Eski İl Başkanlarından Mehmet Şişek, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Şişek'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Mehmet Şişek'in cenazesi, 11 Kasım Pazartesi günü Sinop'un Boyabat ilçesinde Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - SİNOP