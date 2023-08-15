Eski Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin Rüşvet Davasından Beraat Etti

Eski Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Bersatu Partisi için rüşvet aldığı suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Yüksek Mahkeme, Muhyiddin'in suçlamaların hukuki açıdan kusurlu olduğunu ve yanlış iddialar olduğunu belirterek beraat kararı verdi. Savcılar ise kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Bersatu Partisi için 232,5 milyon ringgit (50 milyon dolar) rüşvet alarak yetkisini kötüye kullanmakla suçlandığı davadan beraat etti.

Yüksek Mahkeme, 76 yaşındaki Muhyiddin'in, Bersatu Partisi için 232,5 milyon ringgit (50 milyon dolar) rüşvet aldığı gerekçesiyle kendisine isnat edilen 4 suçlamanın iptali için yaptığı başvuruyu değerlendirerek eski başbakan hakkında beraat kararı verdi.

Muhyiddin, kararın ardından mahkeme önündeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başından beri bunların siyasi amaçlı suçlamalar olduğunu söyledim. Yanlış bir şey yapmadım ve bugün bunların yanlış iddialar olduğu kanıtlandı." ifadesini kullandı.

Muhyiddin'in avukatı Hisyam Teh Poh Teik, mahkemenin, "suçlamaların hukuki açıdan kusurlu olduğu ve suçların nasıl işlendiğine dair ayrıntılardan yoksun olduğu" yönündeki kararına katıldığını belirterek 4 ana suçlamanın düşmesiyle diğer 3 kara para aklama suçlamasının da düşeceğinden emin olduklarını vurguladı.

Savcılar ise mahkeme kararını temyize götüreceklerini açıkladı.

Başbakan, soruşturmaların MACC tarafından bağımsız yürütüldüğünü belirtti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de Muhyiddin'e yönelik "suçlamaların siyasi amaçlı olduğu" yönündeki iddiaları reddetti ve soruşturmaların, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca (MACC) bağımsız yürütüldüğünün altını çizdi.

Enver, Kasım 2022'de iktidara gelmesinin ardından Muhyiddin hükümeti de dahil olmak üzere geçmiş yönetimlerce Mart 2020'den Ağustos 2021'e kadar onaylanan hükümet projelerinin gözden geçirilmesi talimatını vermişti.

Malezya Başbakanı Enver, projelerin birçoğunun aşırı fiyatlandırıldığını ve ihalesiz verildiğini söylemişti.

Muhyiddin, 51,4 milyon dolar rüşvet ve 43 milyon dolarlık kara para aklanmasıyla bağlantılı toplam 4 olayda, görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

Gözaltına alınmış, daha sonra serbest kalmıştı

Mart 2020-Ağustos 2021'de başbakanlık görevini üstlenen Muhyiddin, dün gözaltına alınmış ancak günün ilerleyen saatlerinde MACC kararıyla serbest bırakılmıştı.

MACC, daha önce de Kovid-19 ekonomik yardım programları da dahil olmak üzere, projelerin ödenekleri hakkında Muhyiddin'in bilgisine başvurmuştu.

Muhyiddin'in Bersatu Partisinin iki üst düzey üyesi de yolsuzlukla suçlanmıştı. MACC, partinin hesaplarını dondurmuştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Aralık 2022'de, bakanlarını, rüşvete bulaşanları veya görevi kötüye kullananları derhal görevden alacağı konusunda uyarmıştı.