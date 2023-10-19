Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail-Filistin çatışmasında Biden ve Netanyahu'yu suçladı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail- Filistin çatışmasında ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin "yalan söylemekle" suçladı.

Mahathir, sosyal medya platformu X'ten videolu mesaj paylaştı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıya ilişkin Biden'ın açıklamalarını eleştiren Mahathir, "Başkan Joe Biden'ın Gazze'deki hastanenin bombalamasının, yanlış ateşlenmiş Filistin roketinden kaynaklı olduğuna ilişkin açıklaması tam anlamıyla saçma ve absürt." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıyı "İsrail'in yaptığından şüphe duyulmasını" sorgulayan Mahathir, İsrail'in, Filistinlileri ve Gazze'yi "yok etmeye çalıştığını" öne sürdü.

Biden'ın açıklamalarının, Netanyahu'nun ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) "geri bildirimlerine dayalı olduğunu" kaydeden Mahathir, "Netanyahu'nun her konuda yalan söylediği ortada. Biden, açıklamalarına güvenilirlik katmak için Pentagon'u kullanmak istiyorsa, biz, Pentagon ve diğer ABD kurumlarının Irak'taki kitle imha silahlarının varlığıyla ilgili yalan söylediğini unutmadık." dedi.

Mahathir, İsrail'in "bebek iddialarının" da "yalan" olduğunu söyledi.

Eski Başbakan, İsrail'in Filistinlilere yönelik "gaddarlığının" ABD'nin Tel Aviv yönetimini "desteklemesinden kaynaklı olduğunu" belirtti.

"ABD Hükümeti, desteğini İsrail'den çekerse ve rejime tüm askeri yardımlarını durdurursa İsrail, Filistinlilerin soykırımı ve toplu katliamını fütursuzca yapamazdı." diye konuşan Mahathir, ABD hükümetine "doğruyu söyleme" çağrısı yaptı.

Mahathir, "İsrail ve ordusu teröristtir. ABD, açıkça teröristleri destekliyor. Peki bu durumda ABD nedir?" ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.