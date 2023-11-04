Eski Malezya Başbakanı İsrail'i eleştirdi

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail'in ABD, İngiltere ve diğer eski emperyalist ulusların desteğiyle, 'insanlığa karşı en kötü suçları' işlediğini söyledi.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail'in ABD, İngiltere ve diğer eski emperyalist ulusların desteğiyle, "insanlığa karşı en kötü suçları" işlediğini söyledi.

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı video paylaşımda Mahathir, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dair "ABD'li yerleşimcilerin yerlilere yaptıkları, İsraillilerin Filistinlilere yaptıklarından farklı değil." ifadesini kullandı.

Mahathir, sömürgeci olmakla suçladığı İsrail'in "ABD, İngiltere ve diğer eski emperyalist ulusların desteğiyle, insanlığa karşı en kötü suçları ahlaksızca ve cezasız bir şekilde işlediğini" vurguladı.

İngiltere'nin sömürge geçmişi ile İsrail'in Filistin'de yaptıklarını karşılaştıran Mahathir, "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Yapılanlar, (İngilizlerin ve diğer emperyalist ulusların) imparatorluklarında yaşayan halklara uygulananın yalnızca bir uzantısı veya kopyasıdır." ifadelerini kullandı.

Mahathir, Hamas'ın kuruluşunun ve 7 Ekim'deki saldırısının İsrail'in soykırımının ve bunun Batı'nın özellikle de ABD'nin onayını almasının doğrudan sonucu olduğuna işaret ederek, "Her birinin elinde kan vardı. ve artık daha fazlasını arzuluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Mahathir, "İsrail'i destekleyenler, aileleri ve çocuklarının öldürülmelerine, tecavüze uğramalarına, hapsedilmeleri ve işkenceye uğramalarına şahit olan Filistinlilerden ne bekliyorlar?" ifadesini kullanarak, İsrail'in işgalci, işgalcilerin ise kötü, işgalcilere karşı mücadele edenlerin de (Filistinliler) kahraman olduğunu savundu.

Filistin'in yeni bir sömürgecilikle karşı karşıya olduğunu aktaran Mahathir, şunları kaydetti:

"Savaşa olan sevgilerinin yanı sıra, Batı'nın, ABD'nin ve İngiltere'nin yalan söylediğini ve halklarını savaşlarını desteklemeleri konusunda yanılttığını biliyoruz. Saldırganlığı meşrulaştırmak için kitle imha silahları yalanı, aldatma ve propagandalarının bir örneğidir. ve sonuç, milyonlarca masum Iraklının pişmanlık duyulmadan ve utanmadan öldürülmesi oldu. Bu ulusların liderleri artık İsrail'in Filistinlilere soykırımını destekliyor. Basitçe söylemek gerekirse, ABD, İngiltere ve Batılı destekçiler İsrail'in Filistin'i sömürgeleştirmesine yardımcı oluyor."