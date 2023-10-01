Eski Maldivler Devlet Başkanı Yameen'in hapis cezası ev hapsine çevrildi

Eski Maldivler Devlet Başkanı Abdulla Yameen'in hapis cezası, başkanlık seçimlerini kazanan Muhammed Muizzu'nin talebi üzerine ev hapsine çevrildi. Yameen'in cezasının ev hapsine çevrilmesiyle, seçim vaadi yerine getirilmiş oldu.

Eski Maldivler Devlet Başkanı Abdulla Yameen'in hapis cezasının, başkanlık seçimlerini kazanan Muhammed Muizzu'nin talebi üzerine ev hapsine çevrildiği bildirildi.

Cezaevinde bulunan Yameen'in cezasının ev hapsine çevrilmesiyle, dün yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Muizzu'nin seçim vaadi yerine getirilmiş oldu.

Yameen'in bugün gerçekleşen cezaevinden evine nakli, Muizzu'nin talebi üzerine mevcut Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih tarafından emredildi.

Yameen, 2013-2018 yıllarında yaptığı devlet başkanlığı sırasında rüşvet ve kara para aklama suçları nedeniyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Maldivler'deki başkanlık seçimleri

Başkent Male'nin belediye başkanı ve ana muhalefetin başkan adayı Muizzu, oyların yüzde 54,06'sını alarak, dün, başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Muizzu, ikinci tura kalan başkanlık seçimlerini rakibi mevcut Devlet Başkanı Salih'in önünde tamamlamıştı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Muizzu, geçerli oyların yüzde 54,06'sını, Salih ise oyların yüzde 45,94'ünü almıştı.

Devlet Başkanı Salih, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, halkı ve Muizzu'yu tebrik etmişti.

Muizzu ise yaptığı açıklamada, "Halk yüksek sesle ve net şekilde konuştu; ülke için refah ve garantili egemenlik diliyorlar." demişti.

Salih Hindistan yanlısı; rakibi Muizzu ise Çin yanlısı olarak görülüyordu.

Muizzu'nin 17 Kasım'da yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.