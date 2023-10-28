Eski İsrail Savunma Bakanı Şaul Mofaz, İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Mofaz, İsrail hükümetinin Hizbullah'a karşı askeri bir kampanya başlatması ve kaçırılanların serbest bırakılması için Hamas ile çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirler karşılığında hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Mofaz, "Onların (İsrail hükümetinin), Hizbullah'a karşı askeri bir kampanya başlatması ve önce kaçırılanların serbest bırakılması için Hamas ile her türlü çabayı göstermesi gerekirdi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mofaz, "Kaçıranların (Hamas'ın elindeki İsraillilerin) serbest bırakılması karşılığında, onların (Hamas'ın) 6 bin (Filistinli) mahkumun tamamını almasına izin verirdim." diye konuştu.

Her şeyden önce Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için çalışacağını söyleyen Mofaz, "Bir veya iki İsrailliden değil, bugüne kadar 229 kişiden bahsediyoruz ve bu inanılmaz bir rakam." dedi.

Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te başlattığı ve İsrail ile Arap ülkelerinin bugüne kadar karşı karşıya geldiği son savaş olan Yom Kippur'da subay olduğuna işaret eden Mofaz, söz konusu savaşta meselenin sivillere ulaşmadığını, İsrail, Mısır, Suriye orduları arasında sona erdiğini dile getirdi.

Eski İsrailli Bakan, Hamas, İsrailli esirlerin sayı ve isim listesini açıklayana kadar Gazze Şeridi'ne herhangi bir insani yardım ulaştırılmaması veya insani koridor açılmaması çağrısında bulundu.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle sık sık gösteriler düzenliyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin aileleri, İsrail ordusunun kara operasyonlarını ve bombardımanı artırdığı Gazze'deki yakınlarının akıbeti konusunda İsrail hükümetinin "açıklama dahi yapma zahmetine girmemesi nedeniyle büyük öfke duyduklarını" ifade ediyor.