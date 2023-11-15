Eski İsrail Savunma Bakanı Lübnan'ı Tehdit Etti

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Hamas mensuplarının peşine düşeceklerini söyleyerek Lübnan'ı dolaylı şekilde tehdit etti. Gantz, İsrail Savunma Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Hamas ile mücadeleye vurgu yaptı ve Lübnan'ın da hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail'deki "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin Üyesi Benny Gantz, İsrail'in nerede olursa olsun Hamas mensuplarının peşine düşeceğini söyleyerek dolaylı şekilde Lübnan'ı tehdit etti.

Gantz, başkent Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

Eski Savunma Bakanı Gantz, "İsrail ordusunun Gazze kentindeki operasyonlarını derinleştirdiğini" söyledi.

Hamas ile mücadele vurgusu yapan Gantz, "Hamas savaşçılarını ortadan kaldırmak için Gazze'de ve tüm dünyada nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya gideceğiz." diye konuştu.

Gantz, Lübnan'a işaret ederek, "Güneyde (Gazze Şeridi'nde) etkili bir şekilde yaptığımız şey ihtiyaç halinde kuzeyde (Lübnan) daha iyi şekilde yapılabilir." dedi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a dair Gantz, "Sinvar'ın İsrail toplumunu böleceği zannına kapıldığını ve olan biteni gördükten sonra da Hamas'ın savaşı kaybettiğini anladığını" iddia etti.

"Gazze Şeridi'nde sınırlı şekilde çatışmalara ara verilse bile bunun savaşı durdurmaya yetmeyeceği"ni savunan eski İsrail Savunma Bakanı, "Rehinelerimizi geri almak için çatışmalara ara vermemiz gerekse bile hedeflerimize ulaşana kadar savaş durdurulmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da daha önceki bir açıklamasında "Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz." demişti.