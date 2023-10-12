Eski İsrail Başbakanı Filistinli Siviller Hakkında Sinirlendi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir canlı yayında Filistinli siviller hakkındaki soruya sinirlenerek tartışma yaşadı ve yayından alındı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, katıldığı canlı yayında, haber spikerinin Filistinli siviller hakkındaki sorusuna sinirlenerek, "Bana ciddi ciddi Filistinli sivilleri mi soruyorsun? Derdin ne senin?" dedi ve sunucu ile yaşadığı tartışmanın ardından yayından alındı.

Eski İsrailli Başbakan Bennett, İngiliz televizyonu Sky News'te katıldığı yayında, spiker Kamali Melbourne'ün "Peki ya hastanede yaşam destek ünitesine bağlı olan Filistinlilerin durumu? İsrailliler, Gazze'ye giden elektriği kestiği için yaşam destek ünitesi kapatılmak zorunda kalınan bebekler ve kuvözler ne olacak?" sorusuna öfkelenerek tepki gösterdi.

Spikere sesini yükselterek, "Cidden bana Filistinli siviller hakkında soru sormaya devam mı ediyorsun? Derdin ne senin? Biz Nazilerle savaşıyoruz." diyen Bennett, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi dünya gelip onlara istedikleri her şeyi getirebilir, eğer onlara elektrik getirmek istiyorsanız. Ben düşmanlarıma (Filistinli sivillere) elektrik ya da su vermeyeceğim. Başkası isterse sorun değil, bundan biz sorumlu değiliz."

"Size masum insanların öldürülmemesi için ne yapacağınızı soruyorum"

Haber spikeri Melbourne'ün konuşmasına izin vermeyerek, defalarca "Utanmalısın" diyen Bennett, "Şimdi anlaşıldı. Seni 'Bay Doğru.' Utanmalısın." ifadelerini kullandı.

Bennett'e "utanılacak bir şey olmadığını" söyleyen Melbourne, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben orduda değilim. Ben bir gazeteciyim ve size sorular soruyorum. Cevap verecek misiniz yoksa bana bağırmaya devam mı edeceksiniz? Hamas ve Filistinliler arasındaki ayrımı zaten yaptık. Size doğrudan doğruya, cumartesi günü masum Yahudiler öldürüldüğü gibi bu masum (Gazzelilerin) insanların öldürülmemesi için ne yapacağınızı soruyorum."

Bennett, daha sonra Hamas'ı hedef almayı sürdüreceklerini belirterek, Hamas'ın herhangi bir kişiyi canlı kalkan olarak kullanması durumunda, bunun onların sorumluluğunda olduğu yorumunda bulundu.

Ses tonunu yükselterek konuşmasını sürdüren eski İsrail Başbakanı Bennett, Sky News spikerine sorular sormaya devam etti.

Bunun üzerine Melbourne, "Bay Bennett, sorularınızı yanıtlamak için burada değilim." yanıtı verdi, eski İsrail Başbakanı Bennet sesini yükseltmeyi sürdürmesi üzerine yayından alındı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.