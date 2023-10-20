Eski İsrail Başbakanı Bennett, Gazze'ye kara harekatının aceleye getirilmemesi gerektiğini söyledi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Gazze Şeridi'ne yönelik muhtemel kara harekatının aceleye getirilmemesinden yana olduğunu belirtti. Bennett, sosyal medya hesabından Hamas'ın yoğun bir şekilde vurulduğu bir fotoğraf paylaşarak sabırlı olunması gerektiğini söyledi. İsrail halkının kara harekatını desteklediğini iddia eden Bennett, önce hava saldırılarının düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Gazze Şeridi'ne yönelik muhtemel kara harekatının aceleye getirilmemesinden yana olduğunu belirtti.

Bennett, X sosyal medya hesabından Gazze'den büyük bir yıkımın fotoğrafını paylaşarak, "İsrail ordusu, kuvvetlerimizin önünü açmak için Hamas'ı yoğun bir şekilde vuruyor." ifadesini kullandı.

Kara harekatına işaret eden İsrailli siyasetçi, "Sabırlı olun. Vaktimiz var, askerleri aceleye getirmeyin. Düşman bizi şaşırttı ve zamanını seçti. Artık onların zamanlamasına göre hareket etmek zorunda değiliz." açıklamasında bulundu.

İsrail halkının Gazze'ye kara harekatını desteklediğini iddia eden Bennett, bundan önce hava saldırılarının düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.