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Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alındı

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Politika Haberleri

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hüda Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: AA / Politika

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