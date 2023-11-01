Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, havalimanında yakalandı
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Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı'ndan Hamburg'a gitmek üzereyken gözaltına alındı. Kaya'nın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'dan Hamburg'a giderken havalimanında gözaltına alınan eski HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emri" kapsamında İstanbul'da havalimanında gözaltına alınmıştı. Kaya, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kaya'nın havalimanında yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika