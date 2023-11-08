Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Gözaltına Alındı
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Sağlık sorunları nedeniyle hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı ertelenen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Bugün evine giden polislerce 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Sağlık sorunları nedeniyle hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı ertelenen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Tuğluk, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Aysel Tuğluk, 2016 yılında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanmıştı. Demans teşhisi konulan Tuğluk'un avukatları, tahliye talebinde bulunmuştu. Eski milletvekili Tuğluk geçen yıl tahliye edilmişti.