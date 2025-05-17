Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan Kritik Parti Ayrılığı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan Kritik Parti Ayrılığı
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Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Halkın Gücü Partisi'nden ayrıldığını duyurarak, yaklaşan başkanlık seçimlerinde partinin adayı Kim Moon-soo'ya destek verilmesi çağrısında bulundu.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) ayrıldığını açıklayarak halka "PPP'nin adayı Kim Moon-soo'ya destek verin" çağrısında bulundu.

Güney Kore'de 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan kritik bir hamle geldi. Yoon sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, bugün itibariyle Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) ayrıldığını duyurdu. Yoon, "Partiden ayrılıyor olsam da özgürlüğü ve ulusal egemenliği savunmak için ön saflarda mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Halka yaklaşan seçimlerde PPP'nin başkan adayını destekleme çağrısında bulunan Yoon, "Lütfen Halkın Gücü Partisi'nin adayı Kim Moon-soo'ya destek verin. Oy kullanmayı unutmayın. Her bir oy, ülkenin özgürlüğünü, egemenliğini ve refahını korumanın yoludur" ifadelerini kullandı.

Görevden alınmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Aralık ayında "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Yoon, Ulusal Meclis'in hakkında başlattığı azil sürecinin ardından Nisan ayında görevden alınmıştı. Böylece ülkeye erken seçim yolu gözükmüştü.

Yoon'a yönelik tepkiler PPP'de rahatsızlığa neden olmuştu

Yoon'a yönelik tepkiler nedeniyle PPP içinden Yoon'un partiyle bağlarını koparması yönünde çağrılar yapılmıştı. PPP Geçici Lideri Kim Yong-tae perşembe günü yaptığı açıklamada, Yoon'a istifa çağrısında bulunarak, "Eski Başkan'ın rasyonel bir karar vereceğine inanıyorum. Geçici lider olarak eski Başkan'ın partiden ayrılmasını saygıyla tavsiye ediyorum" demişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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