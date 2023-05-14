Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci oyunu Denizli'de kullandı

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Denizli'de kullandı.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Denizli'de kullandı.

Bakan Zeybekci, eşi Ayşen ile birlikte Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine geldi. Zeybekci ve eşi 1227 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Zeybekci, kentte güzel bir seçim kampanyası dönemi geçirdiklerini söyledi.

Milletin iradesine saygı duyulması gerektiğini belirten Zeybekci, "Öncelikle ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Milletin iradesi her şeyin üzerindedir. Bugün millet son sözü söyleyecek ve o irade yansıyacak. Herkese milletin iradesine saygı göstermek düşer." diye konuştu.