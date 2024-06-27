Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti'nin ilk Dı'i?leri Bakanı Yaşar Yakış için Mecliste cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dı'i?leri Bakanı Yakı? için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakan ve siyasetçiler katıldı. Törende Yakış'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Yakış'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere karayoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi. - ANKARA